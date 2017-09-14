القوى العاملة تُعلن موعد انتهاء قبول طلبات العمل بإحدى دول الخليج

كتبت- نورا ممدوح :

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول طلبات 510 راغبين في العمل بـ9 مهن بـ 3 شركات للتجارة والمقاولات، والمباني، والمرطبات بإحدى دولة الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 6 آلاف إلى 15 ألف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وسائل الانتقال الداخلية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وفقًا للبيان الصادر، اليوم، أن المهن المطلوبة للشركة الأولى: "بحري رفع، ولحام بلته (3G)، وبراد مواسي - خبرة بمشاريع الطرق"، وبناء حواجز طرق - حواجز خرسانية، ومشغل مدخلة صغيرة، على أن تكون السن 25 سنة فيما فوق، وخبرة 5 سنوات فأكثر، وعامل السن 21 سنة فيما فوق، وخبرة سنتين فأكثر".

وأوضح سعفان، أن الشركة الثانية، تطلب نجارين للأعمال الخاصة مؤهل متوسط أو بدون ولديه خبرة، في محطات الكهرباء والمترو ومحطات المياه والقناطر والسدود لا تقل عن 10 سنوات، والسن لا يقل عن 25 ولا يزيد عن 40 سنة، وعامل بخبرة أو بدون، والسن لا يقل عن 21 سنة، ولا يزيد عن 35 سنة.

وقال وزير القوى العاملة، إن الشركة الثالثة تطلب موزع مبيعات 5 سنوات رخصة قيادة درجة ثالثة، والسن من 25 إلى 35 سنة، وعامل بيع لا يشترط الخبرة، والسن من 21 إلى 30 سنة.

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، الكائن في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة، بالسيرة الذاتية، ومرفقًا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج، والخبرة، وصورة شخصية حديثة، ويفضل خبرة في مشاريع المدني والكهرباء وخصوصا في دول الخليج، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأشار محمد سعفان، إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.