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ضباط وأفراد بالشرقية: متواجدون بالشوارع لتأمين المتظاهرين وحمايتهم

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ضباط وأفراد بالشرقية: متواجدون بالشوارع لتأمين المتظاهرين وحمايتهم ضباط وأفراد بالشرقية: متواجدون بالشوارع لتأمين المتظاهرين وحمايتهم

أعلن ضباط الشرطة بالشرقية من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" عن استعدادهم التام لتأمين الجموع الحاشدة من أهالى المحافظة أثناء مشاركتهم فى مسيرات اليوم لدعم الجيش، وقال بيان لهم "نطمئن الجموع المحتشدة والمؤيدة اليوم من أهالى الشرقية لدعوة الفريق السيسى، أننا متواجدون لحمايتهم وتأمينهم بأرواحنا ضد كل من تسول له نفسه إرهاب أو ترويع أى مواطن شريف.

وفى سياق متصل، أعلن أفراد الشرطة بالمحافظة من خلال صفحتهم الرسمية أنهم لن يسمحوا بأى أحداث عنف أو تعدى على المتظاهرين، وأنهم على كامل الاستعداد للتصدى لأى محاولات عنف من قبل أى مندس.

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مصر 365