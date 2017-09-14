أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط كيلو جرام حشيش بحيازة شخصين في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط كيلو جرام حشيش بحيازة شخصين في سوهاج

10:41 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

ضبط كيلو جرام حشيش بحيازة شخصين في سوهاج


سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث، اليوم الخميس، كيلو جرام من مخدر "الحشيش" بحيازة عامل وسائق بمركز طما، شمال المحافظة.

وتبين ضبط "4" طرب من مخدر "الحشيش" زنة 1000 جرام، ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه حيازة كلًا من "مصطفى حسن يوسف" 32 عامًا، عامل، و"عبدالحفيظ أحمد عبدالحفيظ" 19 عامًا، سائق "توك توك"، ويقيمان دائرة مركز طما.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وأخطر إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3603 إداري مركز طما لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفاة طالبة صعقا بالكهرباء في سوهاج

    أخبار

  • مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة في سوهاج

    أخبار

  • زوجة الابن وعشيقها وراء مقتل عجوز في سوهاج

    أخبار

  • القبض على 4 صوروا مزارع "عاريا" ونشروا الفيديو على "فيس بوك" بسوهاج

    أخبار

إعلان

c5335e27cf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ