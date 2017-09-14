ضبط كيلو جرام حشيش بحيازة شخصين في سوهاج



سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث، اليوم الخميس، كيلو جرام من مخدر "الحشيش" بحيازة عامل وسائق بمركز طما، شمال المحافظة.

وتبين ضبط "4" طرب من مخدر "الحشيش" زنة 1000 جرام، ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه حيازة كلًا من "مصطفى حسن يوسف" 32 عامًا، عامل، و"عبدالحفيظ أحمد عبدالحفيظ" 19 عامًا، سائق "توك توك"، ويقيمان دائرة مركز طما.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وأخطر إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3603 إداري مركز طما لسنة 2017.