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حريق في مخزن إطارات سيارات دون خسائر بشرية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

حريق في مخزن إطارات سيارات دون خسائر بشرية بسوهاج

10:38 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

حريق في مخزن إطارات سيارات دون خسائر بشرية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت إدارة الحماية المدنية بسوهاج، على حريق نشب في مخزن إطارات سيارات، اليوم الخميس، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية ببندر المراغة، شمال المحافظة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، بنشوب حريق ببندر المراغة دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق في السيارة رقم 12246 نقل سوهاج، ملك "سامح قيصر رياض" محامي، حال تواجدها داخل مخزن إطارات سيارات ملك المذكور، ما أدى لامتداد النيران لكمية من الإطارات بالمحل.

وسيطرت قوات الأمن على الحريق وإخماده، لم ينتج عن ذلك أي خسائر أو إصابات بأحد.

بسؤال المذكور رجح نشوب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالسيارة، وأضاف بحدوث تلفيات في مقدمة السيارة وبعض إطارات الكاوتش بالمخزن ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3779 إداري المركز لسنة 2017.

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