إصابة 15 من قوات المارينز الأمريكية في حريق خلال تدريبات بكاليفورنيا

واشنطن (أ ش أ)

أصيب 15 شخصا من أفراد البحرية الأمريكية (المارينز) إثر اندلاع النيران في عربتهم البرمائية خلال تدريبات في قاعدة عسكرية بولاية "كاليفورنيا".

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم -الخميس - انه تم نقل ثمانية من المصابين إلى مركز علاج الحرائق في "جامعة كاليفورنيا سان دييجو هيلث"، ووصفت حالة ثلاثة منهم ب"الحرجة" وخمسة ب"الخطيرة".

وأضافت الشبكة الإخبارية أنه تم نقل أربعة آخرين من المصابين إلى مركز إيرفين الطبي بجامعة كاليفورنيا، اثنان منهما في حالة حرجة.. مشيرة إلى أنه تم نقل مصاب آخر إلى أحد المستشفيات في سان دييجو حالته مستقرة فيما يتلقى اثنان آخران العلاج من إصابات طفيفة لحقت بهما في مستشفى للبحرية في قاعدة "كامب بندلتون" التي كان تجرى فيها التدريبات.

ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق.