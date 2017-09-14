وزير الخارجية العراقي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إعادة إعماء الموصل
وزير الخارجية العراقي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إعادة إعماء الموصل
10:32 ص الخميس 14 سبتمبر 2017
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري
القاهرة- (مصراوي):
دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري المجتمع الدولي لتقديم دعما ماليا، وغيره من أوجه الدعم من أجل إعادة بناء مدينة الموصل، والمدن الأخرى التي استعادتها القوات العراقية من تنظيم داعش.
وقال الجعفري، في حواره مع وكالة رويترز للأنباء، إنه من المتعارف عليه في دول العالم التي خرجت من دمار وحروب تكبدت خسائر كبيرة، خاصة إذا كان العدو يطبق سياسة الأرض المحروقة.
وأضاف: "البيوت.. المؤسسات.. المستشفيات.. المساجد.. الأسواق والمعابد كلها تحطمت. الأموال المطلوبة ليست بالقليلة بل كبيرة جدا".
وخسر داعش أغلب مناطق سيطرته في العراق، ولا يتبقى له في الجهة الغربية سوى ثلاثة مناطق هم عانة، وراوة، والقائم غرب الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد.
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