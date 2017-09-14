وزير الخارجية العراقي للأكراد: استعدوا للعواقب

القاهرة- (مصراوي)

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، إن الزعماء الأكراد يجب أن يفكروا جيدا قبل المُضي قدما في خطوة الاستقلال عن العراق.

وأشار الجعفري، في حوار مع وكالة رويترز، إلى أن زعماء الأكراد عليهم أن يستعدوا لمواجهة العواقب، في حالة إعلان الاستقلال من جانب واحد، مؤكدا أنهم سيجدون تنفيذه أصعب مما يتوقعون.

وأضاف: "من يعلن عن هذا يتحمل مسؤولية إعلانه. من السهل أن تعلن ما تريد لكن ليس بنفس الدرجة من السهولة أن تطبق ما تريد".

وأوضح الجعفري أن العراق تعتمد على آلية الحوار، والتعبئة العربية وغير العربية، مشيرا إلى أن التعبئة العربية الشاملة جاءت من كل وزراء الخارجية العرب.

ويتواجد الجعفري في القاهرة حاليا للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي شمل بيانه الختامي قرارا وصف الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان العراق إجراءه هذا الشهر بأنه غير دستوري ويعكس موقف الحكومة المركزية في العراق والبرلمان الوطني.

وحصلت منطقة كردستان العراق بحكم ذاتي واسع النطاق منذ حرب الخليج الأولى عام 1991، ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والإطاحة بصدام حسين تشهد استقرارا إلى حد بعيد في حين يعاني بقية العراق من التمرد.

ومن المقرر أن تجري حكومة كردستان استفتاء غير ملزم على الاستقلال في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وسط رفض دولي وإقليمي، خاصة لتوقيت الإعلان عن الاستفتاء.