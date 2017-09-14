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التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والشهادات الأجنبية

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والشهادات الأجنبية

10:43 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والشهادات الأجنبية

وزارة التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية والشهادات الأجنبية المعادلة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وكان موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، فتح باب التسجيل منتصف أغسطس الماضي أمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات"، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام (الثانوية العامة + سنتان) الناجحين من الدور الأول حتى 24 أغسطس.

وبلغ الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات، ونظائرها التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر، كما تقرر قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض التابعة لوزارة الصحة 75% فأكثر.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنها ستقبل الحاصلين على تلك الشهادات في الجامعات والمعاهد العُليا بنسبة 10% من أعداد المقبولين من طلاب الثانوية العامة، مشيرةً إلى أن ثلثي هذه النسبة من الحاصلين على الدبلومات الخمس سنوات، والثلث للحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات.

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