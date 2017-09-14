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القوى العاملة: اختيار الفائزين في حملة "مصر بتناديك" اليوم

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة: اختيار الفائزين في حملة " بتناديك" اليوم

10:40 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

كتبت- نورا ممدوح :

تبدأ وزارة القوي العاملة، اليوم الخميس، اختيار الفائزين في حملة "مصر بتناديك"، والتي نفذها مشروع تعزيز حقوق العمال، والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وفقًا للبيان الصادر، اليوم، إن الحملة نجحت في عمل 6 أفلام رسوم بيانية تناولت الأفلام موضوعات خاصة بالحقوق والواجبات في العمل وحقوق المرأة في العمل والإجازات والحوار الاجتماعي ومبادئ السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى 10 حلقات إذاعية، كما تم استخدام صفحة الـ"فيسبوك"، والهاتف المحمول في جميع مواد التوعية.

وأوضح الوزير، أن الحملة تهدف إلى دعم واحد من أنشطة برنامج العلاقات الصناعية بمشروع التصدير، والذي يهدف إلى تطوير برنامج التوعية، لتوعية العمال بحقوقهم القانونية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، عن طريق بناء قدرات إلى ما يقرب من 50 ألف عامل حول حقوقهم وواجباتهم في العمل، وكذلك المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

 

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