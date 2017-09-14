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حبس5 أشخاص بينهم سيدتين متهمين بسرقة 70 ألف جنيه من "فيلا" المخرج طارق العريان

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مصراوي Masrawy

حبس5 أشخاص بينهم سيدتين متهمين بسرقة 70 ألف جنيه من "فيلا" المخرج طارق العريان

10:51 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

كتب – صابر المحلاوي:
قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الخميس، حبس سائق وخادمتين و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة 70 ألف جنيه من فيلا المخرج طارق العريان.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من المخرج طارق رياض محمد العريان، وشهرته "طارق العريان"، باكتشافه سرقة 70 ألف جنيه من فيلا محل سكنه بالتجمع الخامس.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب تلك الواقعة، "محمد.ر.ج" سائق طرف المبلغ، و"فيرويت تمنث" إثيوبية الجنسية، و"تيجمست تيبمان" إثيوبية الجنسية، وهما خادمتان لدى المخرج، وذلك بالاشتراك مع كل من "مرحاوى مهارى جبر" إثيوبى الجنسية، و"تيبوبو ويندومو" إثيوبى الجنسية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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