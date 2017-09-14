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النيابة الإدارية تحيل محاميين ببنك مصر لـ ''التأديبية العليا'' لارتكاب مخالفات مالية

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مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تحيل محاميين ببنك لـ ''التأديبية العليا'' لارتكاب مخالفات مالية

10:39 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

النيابة الإدارية تحيل محاميين ببنك مصر لـ ''التأديبية العليا'' لارتكاب مخالفات مالية

كتب - عمرو علي:
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 154 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة محاميين اثنين ببنك مصر إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.

وأشارت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن محمود محمد إبراهيم، المحامي بإدارة الشئون القانونية ببنك مصر لم يقم بالتظلم من أمر الرفض رقم 15 تنفيذ اقتصادي القاهرة والذي يقضي برفض طلب البنك.

وجاء بأوراق القضية أن محمد إسماعيل عبد الحميد، نائب مدير عام بإدارة الشئون القانونية بالبنك أهمل الإشراف ومتابعة المخالف الأول، مما ترتب عليه وقوع المخالفة المنسوبة إليه وعدم اكتشافها في حينه.

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