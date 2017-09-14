بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 2 في حادث تصادم بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث تصام سيارة نقل بمقطورة بميكروباص بطريق أسيوط الغربي داخل حدود محافظة الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية، بمصرع كل من: ناصر أحمد صالح، 31 سنة سائق، مقيم بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح، ولطفي فايز فليب، 58 سنة، سائق، مقيم بأسيوط، ومحمد رفاعي محمد، 54 سنة، فلاح، مقيم بأسيوط، وفايزة أحمد علي 31 سنة، ربة منزل، مقيمة بالإسكندرية، وإصابة محمد عادل حسني، 32 سنة فلاح، ومنتصر عبدون سليمان، 22 سنة، فلاح، مقيمان بأسيوط.

تبين من المعاينة التي أجراها الرائد وائل عبدالحي رئيس مباحث مركز طامية، أن سبب الحادث يرجع إلى محاولة تخطي السيارة رقم "4183 م ق د" نقل والمقطورة رقم 7020، قيادة محمود محمد السيد، 45 سنة، سائق، مقيم بسرس الليان بمحافظة المنوفية للسيارة رقم "6249 ع ط أ" أجرة ميكروباص، قيادة المتوفى الأول بشكل خاطئ، ما تسبب في اصطدام مقطورة السيارة النقل بالسيارة الأخرى، وأدى إلى انقلابها عدة مرات على يمين الطريق القادم من أسيوط إلى القاهرة، في حدود مركز طامية.

تم القبض على سائق السيارة النقل ونقل المتوفين والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة طامية التي تتولى التحقيق