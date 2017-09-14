السيسي يشهد افتتاح مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي بشرم الشيخ، الذي يعقد على مدى يومين بمشاركة وفود وممثلي 95 دولة إلى جانب الخبراء في مجال المال.

وبدأت أعمال فعاليات المؤتمر بعزف السلام الوطني الجمهوري.

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وحضر افتتاح المؤتمر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، علي عبد العال رئيس مجلس النواب، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عمرو الجارحي وزير المالية، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.