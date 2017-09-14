ميدو: أتمنى فوز الترجي على الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

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أكد أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لفريق وادي دجلة، على صعوبة مباراة الأهلي أمام الترجي، في المباراة المقرر لها يوم 16 من سبتمبر الجاري، لحساب منافسات دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال «ميدو» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «استاد الهدف» على إذاعة الشباب والرياضة، إن الأهلي يمر بحالة استقرار فني ويحقق نتائج جيدة وتعاقد مع صفقات مميزة، مضيفًا أن الترجي فريق قوي، ويضم غالبية لاعبي منتخب تونس، بالإضافة لامتلاكه مدرب ممتاز، وهذا يجعل المنافسة صعبة وقوية للغاية ومتساوية بين الفريقين.

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وتحدث «ميدو» عن تشجيعه للأهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا، قائلًا: «عمري ما شجعت النادي الأهلي، وعمري ما تمنيت فوزه في أي مباراة».

وشدد «ميدو» على ضرورة التفرقة بين ميدو المشجع الزمالكاوي، وعلى المستوى الإنساني، مؤكدًا أنه على المستوى الإنساني فحريص دائمًا على تهنئة أصدقائي مثل حسام غالي وعماد متعب، في حال فوز الفريق الأحمر.