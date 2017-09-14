كلوب: أشعر أنني بخير بعد أداؤنا أمام إشبيلية

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يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يستحق أكثر من التعادل أمام إشبيلية الإسباني، التي أُقيمت أمس الأربعاء، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ستار» البريطانية: «لقد كانت مباراة رائعة حتى الدقيقة 85 - 86، كنا نلعب بأداء جيد، أمام فريق يلعب مثلنا... والجميع رأى رغبتنا في تحقيق الفوز ولكننا حصلنا على نقطة في النهاية».

وأكمل المدير الفني لنادي ليفربول: «نحن نعلم أن علينا التحسن كثيرًا، ولكن هناك الكثير من الإمكانيات، التعادل ليس جيدًا، لكنني أشعر أنني بخير بعد هذا الأداء، التعادل بالنسبة لنا لم يكن مطلوبًا أو مستحقًا.. إشبيلية سنحت له فرصتان فقط، ونحن دافعنا بشكل جيد في المباراة».

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واختتم يورجن كلوب: «نحن جيدون في الهجمات المرتدة، وكان بإمكاننا إحراز المزيد من الأهداف، وإذا واصلنا اللعب بتلك الطريقة، سوف نحصل على المزيد من النقاط».