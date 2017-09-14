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غدا.. شكري يزور نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

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غدا.. شكري يزور نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا.. شكري يزور نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

التحرير

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يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، غدا الجمعة، إلى نيويورك، بعد انتهاء الاجتماع الوزاري السداسي الخاص بليبيا في لندن، وذلك للإعداد للمشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ فعاليتها يوم 19 سبتمبر الجاري. 

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بأن الدورة الجديدة للجمعية العامة تنعقد هذا العام تحت عنوان "التركيز على الشعوب: السعي من أجل السلام والحياة الكريمة على كوكب مستدام".

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ومن المتوقع أن تشهد مشاركة مصرية نشطة، استمرارا للدور الهام الذي تضطلع به بمختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة على ضوء عضويتها الحالية بمجلس الأمن.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن جدول أعمال وزير الخارجية يتضمن لقاءات واجتماعات هامة، من ضمنها اجتماع وزاري حول سوريا بدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، يوم 20 سبتمبر، واجتماع آخر حول الشرق الأوسط برعاية المعهد الدولي للسلام، يوم 19 سبتمبر، فضلا عن جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول الأوضاع في جنوب السودان، يوم 20 سبتمبر، واجتماع مغلق حول إفريقيا الوسطى، يوم 19 سبتمبر.

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