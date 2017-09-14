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تأجيل محاكمة 4 أجانب بتهمة الإتجار بالبشر لجلسة 12 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 4 أجانب بتهمة الإتجار بالبشر لجلسة 12 ديسمبر

10:16 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة 4 أجانب بتهمة الإتجار بالبشر لجلسة 12 ديسمبر

كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 4 أجانب بتهمة الإتجار في البشر لجلسة 12 ديسمبر المقبل.
جاء قرار المحكمة بتأجيل القضية، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي وعمرو محمد فوزي منتصر أحمد كحك بأمانة سر أيمن عبد اللطيف.
كانت النيابة العامة نسبت لـ3 سوريين وهم: "محمد.ت" ، و"معمر.ع"، و"غسان.ح"، و"كوثر. ن" مغربية الجنسية، أنهم أسسوا ونظموا وأداروا مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء في أشخاص طبيعية، وهن المجني عليهن "هدى. ت"، و"بشرى.ا"، و"كريمة.ل" ويحملن الجنسية المغربية.

وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجن المجني عليهن من بلادهن بالتحايل والخداع وأوهمهن بعد اختطافهن بالقوة والتهديد داخل شقة استأجرتها المتهمة الرابعة، ووضعوهن فيها تحت رقابتها وذلك بقصد استغلالهن في أعمال الدعارة وإجبارهن على ذلك، عن طريق سحب جوازات سفرهن للحيلولة دون عودتهن إلى بلادهن وقد انتهزوا فرصة احتياجهن للمال واهمين إياهن بتوفير فرصة عمل داخل .

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