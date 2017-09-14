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دليلك لاختيار الجوارب المناسبة قبل الخروج

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مصراوي Masrawy

دليلك لاختيار الجوارب المناسبة قبل الخروج

10:00 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

دليلك لاختيار الجوارب المناسبة قبل الخروج

دليلك لاختيار الجوارب المناسبة قبل الخروج

 كتب - أحمد عصام روّاي:

حيرة يومية يتعرض لها الشباب، بسبب انتقاد الأهل والفتيات بسبب عدم الالتزام بقواعد "الإتيكيت" الخاصة بالملابس. فإذا كان الشاب مهتمًا بملبسه اهتمامًا تامًا، ولكنه أخفق في اختيار نوع الجوارب ولونها، فسوف يقع تحت طائلة التهكم من رفاقه.

يقدم لكم موقعي The Idle Man و Real Men Real Style أبرز النصائح التي يجب عليك العمل بها عند اختيار جواربك قبل الخروج. وهي:

1- لا ترتدي الجوارب اللرقيقة الرفيعة داخل الحذاء الرياضي.

2- إذا لم تكن متأكدًا من لون الجوارب المناسب، ارتدِ اللون الأسود.

3- تأكد من مطابقة فردتي الجورب وسلامتهما.

4- اختر لون الجورب مطابقًا للون "بنطلون" البدلة.

5- ارتدِ الجوارب القصيرة التي لا تتعدى "الأنكل" مع الحذاء الرياضي.

6- يجب أن يكون الجورب له قدرة على امتصاص العرق.

7- قم بتغيير الجوارب بشكل يومي.

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