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رئيس الوزراء يصدر قرارات بتخصيص 3 أراضي للمنفعة العامة

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رئيس الوزراء يصدر قرارات بتخصيص 3 أراضي للمنفعة العامة رئيس الوزراء يصدر قرارات بتخصيص 3 أراضي للمنفعة العامة

التحرير

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة، وذلك من رقم 1612 لـ1614 لعام 2017، من بينها تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100متر، بحوض عماد المصري، في قرية القمادير، التابعة لقرية بني غازي، مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

كما أصدر إسماعيل قرارات بتخصيص أراضي من رقم 1823 لعام 2017 لـ1825 لعام 2017، من بينها قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3000 متر، بتجمع الرينة قرية رأس المسلة برأس سدر محافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان.

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كما أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 1854 لعام 2017 بتخصيص قطعة أرض مساحة 600 متر، من أملاك الدولة بمنطقة العمارات الجنوبية برأس البر لمدة 30 سنة، لصالح شركة كهرباء دمياط، بالمجان.

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التحرير

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