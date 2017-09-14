وفاة طالبة صعقا بالكهرباء في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت طالبة مصرعها صعقًا بالكهرباء، اليوم الخميس، بسبب ماس كهربائي بغسالة الملابس بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول "رحاب سامح محمد" 13 عامًا، طالبة، وتقيم بناحية ساحل طما دائرة المركز جثة هامدة.

بسؤال والدها قرر بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة بغسل الملابس، حدث ماس كهربائي بالغسالة، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تم إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3858 إداري المركز لسنة 2017.