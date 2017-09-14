مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي طفل عمره عامين، مصرعه دهسًا، اليوم الخميس، تحت عجلات سيارة مجهولة بناحية البلابيش دائرة مركز دار السلام، جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "زياد شحاتة جمال" البالغ من العمر عامين، ويقيم بناحية البلابيش، دائرة المركز جثة هامدة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط السيارة وقائدها.

وجرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، حُرر عن ذلك المحضر رقم 4103 إداري المركز لسنة 2017.