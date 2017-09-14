أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع طالب سقط من قطار في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع طالب سقط من قطار في سوهاج

10:02 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

مصرع طالب سقط من قطار في سوهاج

مستشفى سوهاج الجامعي

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، عقب سقوطه من القطار 80 مميز، بمحطة سكة حديد بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج، جنوب المحافظة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بسقوط أحد الأشخاص من القطار رقم 80 مميز "القاهرة – أسوان" بمحطة سكك حديد بلصفورة الفرعية دائرة المركز غير المقرر الوقوف بها.

وتبين أنه أثناء استقلال "طارق عبدالحكيم أحمد" 18 عامًا، طالب، ويقيم مركز قوص بمحافظة قنا، القطار المشار إليه، وحال وقوفه بجانب الباب، اختل توازنه وسقط أسفله ما أدى لوفاته.

ونقلت جثة المتوفى لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6031 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع سائق وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

    أخبار

  • القبض على موظف يبيع وثائق تأمين مزورة أمام وحدة مرور بسوهاج

    أخبار

  • مصرع سيدة في حريق منزل بسوهاج

    أخبار

  • مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء صيده الأسماك في سوهاج

    أخبار

إعلان

693bf5c48a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ