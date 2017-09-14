مصرع طالب سقط من قطار في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، عقب سقوطه من القطار 80 مميز، بمحطة سكة حديد بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج، جنوب المحافظة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بسقوط أحد الأشخاص من القطار رقم 80 مميز "القاهرة – أسوان" بمحطة سكك حديد بلصفورة الفرعية دائرة المركز غير المقرر الوقوف بها.

وتبين أنه أثناء استقلال "طارق عبدالحكيم أحمد" 18 عامًا، طالب، ويقيم مركز قوص بمحافظة قنا، القطار المشار إليه، وحال وقوفه بجانب الباب، اختل توازنه وسقط أسفله ما أدى لوفاته.

ونقلت جثة المتوفى لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6031 إداري المركز لسنة 2017.