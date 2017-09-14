"تعليم الإسماعيلية": 4 آلاف جنيه حد أقصى لمصروفات المدارس اليابانية

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

صرح فاخر عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بأن المدارس اليابانية هي امتداد للمدارس التجريبية في مصر، مشيرًا إلى اتفاق مناهجهم وتخصيص مدرستين يابانيتين للمحافظة إحدهما داخل المدينة بأرض فيديكو وأخرى بمدينة القنطرة شرق.

وعن قيمة المصروفات بالمدارس اليابانية، أكد وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أنها لم تحدد بعد ولكنها لن تزيد عن 4 آلاف جنيه في مراحل التعليم الأولى الأساسية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مدرسة "فديكو" تشمل 22 فصلا قارب إنشائها على الانتهاء وهناك وعد بتسليم المدرسة منتصف شهر سبتمبر الجاري بسعة 10 فصول فقط، متوقعًا أن تلتحق بالتيرم الدراسي الأول بعد مرور أسبوع من بدايته بحد أقصى، على أن تبدأ الدراسة بمدرسة القنطرة شرق مع بداية الفصل الدراسي الثاني ولحين الانتهاء من إنشاءات 28 فصلا.

وأضاف فاخر، أن الدراسة في المدارس اليابانية تبدأ من "كي جي 1" ويسمح بقبول تحويلات طلاب المدارس التجريبية حتى الصف الثالث الابتدائي، مع تخصيص فصلين لكل مرحلة تعليمية بأرض فيديكو ولحين الانتهاء من إنشاءات باقي الفصول.

وأشار "فاخر"، إلي فتح باب التقدم للالتحاق بالمدرسة اليابانية الأولى بالإسماعيلية، فور الانتهاء من الإنشاءات خلال أيام، ومن خلال موقع الوزارة الرسمي، لافتًا إلى التقدم وإعلان أسماء الطلاب المقبولين من خلال الإنترنت، وتحديد موعد عقد اختبارات لهم لاختيار أفضل العناصر.

وأـكد فاخر، اختيار المعلمين بالمدارس اليابانية بدقة متناهية، حيث تم اجتياز 31 معلما ومعلمة بالإسماعيلية لاختبارات خضع لها 250 مدرسًا تقدموا بطلبات للتدريس بها، كما تم إخضاعهم لدورات تدريبية على التعامل مع الطلاب وتعديل السلوكيات الخاطئة.

وتتميز المدارس اليابانية من وجهة نظر وكيل الوزارة، عن المدارس الأخرى بسمات غير موجودة بصورة واضحة، وهي زرع القيم والاهتمام بتنميتها في المرحلة الأولى لحياة الطلاب وهو ما يساعد على ترسيخها وربط وتطويع الأنشطة بالمناهج الدراسية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة على أعلى مستوى، منوها إلى وجود وصالة جمانيزيم بداخل كل مدسة بالإضافة إلى الاهتمام بأنواع الفنون المختلفة، لتجاوز مبدأ التعليم من خلال التلقين المباشر.

وتوقع "فاخر" نجاح تجربة المدارس اليابانية، مؤكدًا أن التجارب التعليمية الجديدة تحظى دائما باهتمام كبير من الجميع سواء معلمين أو طلاب أو أولياء أمور أو مسؤولين.