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ميناء نويبع يستقبل 12 ألف حاج

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مصراوي Masrawy

ميناء نويبع يستقبل 12 ألف حاج

09:52 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

ميناء نويبع يستقبل 12 ألف حاج

ميناء نويبع - أرشيفية

جنوب سيناء - داليا منير:

يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين "برنسيسة" و"سينا" وعلى متنهما 193 راكبًا.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين "برنسيسة" و"سينا" وعلى متنهما 1508 ركاب، منهم 1287 حاجًا وغادرت السفينتين "برنسيسة" و"سينا" وعلى متنهما 1131 راكبًا.

وبذلك يصل إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى ميناء نويبع 12 ألف و409 حجاج منذ بدء رحلات العودة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال السفينتين "أمانة"، و"إلنوي إكسبريس" وعلى متنهما 1017 راكبًا، بينما تغادر السفينتين "عمان"، و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهما 956 راكبًا.

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