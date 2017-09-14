السيسي يصل مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلسة مؤتمر الشمول المالي المنعقد بشرم الشيخ، والذى ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري.

ويلقي السيسي، اليوم الخميس، كلمة أمام أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالي وأنشطته على مستوى العالم.

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وتحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي" يناقش المؤتمر - الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالي والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع في الخبرات والثقافات للدول الأعضاء في التحالف، وكيف يؤدي هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات‎.

وبدأت أمس الأربعاء، فعاليات المؤتمر، بعقد الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في التحالف، بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، إذ تضم عددا من الوزراء المعنيين بالشمول المالي.