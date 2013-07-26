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ننشر خريطة مسيرات القوى السياسية بسوهاج لتفويض الجيش

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ننشر خريطة مسيرات القوى السياسية بسوهاج لتفويض الجيش ننشر خريطة مسيرات القوى السياسية بسوهاج لتفويض الجيش

كشف التيار السياسى والقوى الثورية بمحافظة سوهاج عن حركة سير مسيرات اليوم، التى دعا إليها الجيش لتفويضه لمحاربة الإرهاب.

وتشهد مدينة "طما" شمال سوهاج خروج العديد من القوى السياسية للمشاركة فى المسيرات، بينما اتفق أبناء مركز ومدينة طهطا على الخروج من قرى "شطورة" و"بنجا" و"الرياينة" و"الصوامعة" و"الساحل"، للتجمع بمدينة طهطا أمام المحطة والتحرك بشوارع المدينة تأييدا للجيش.

وفى جرجا جنوب سوهاج، تم حشد العديد من القوى السياسية للمشاركة فى المسيرات، وقام المتظاهرون بعمل منصة بميدان الثوار بجرجا سوف تكون هى نقطة الانطلاق والتحرك لهم بشوارع المدينة.

وفى مدينة سوهاج، دعت حركة تمرد وجبهة الإنقاذ وحزب المصريين الأحرار وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بتنظيم وقفتهم فى الثامنة من مساء اليوم أمام مدرسة باحثة البادية بشارع الجمهورية، وتم دعوة كافة المواطنين للمشاركة فى الوقفة.

ومن المقرر أن تجوب مسيرة مدينة سوهاج كافة الشوارع وتستقر أمام ديوان عام المحافظة وتعود مرة أخرى لتستقر بشارع الجمهورية.

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مصر 365