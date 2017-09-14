مقتل 9 عمال في انفجار منجم للفحم بالصين

بكين (د ب أ)

لقى تسعة من عمال المناجم حتفهم في انفجار منجم للفحم بإقليم هاربن بشمال شرق الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن حكومة مقاطعة جيدونج القول أن الانفجار وقع نحو الساعة الثانية وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء في منجم يوشين للفحم بالمقاطعة.

وكان هناك 17 عاملا يعملون في المنجم لدى وقوع الانفجار، وتم إنقاذ ثمانية وإرسالهم للمستشفى، وصنفت حالتهم على أنها مستقرة.

وتحقق السلطات حاليا في الحادث.

ويشار إلى أن الصين تعد أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، ولكن المناجم بها تعد الأكثر خطورة في العالم، حيث يلقى مئات الأشخاص حتفهم في حوادث سنويا.

ويذكر أنه قبل أن تبدأ الحكومة الصينية في تشديد قواعد السلامة وإغلاق الألاف من المناجم الأصغر والأكثر خطورة خلال العقد الماضي، كانت حصيلة ضحايا المناجم تقدر بالألاف.