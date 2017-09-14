المرصد السوري يؤكد وصول "قافلة داعش" لدير الزور

القاهرة (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن قافلة تنظيم داعش التي تحركت من القلمون على الحدود اللبنانية السورية أواخر الشهر الماضي، بموجب اتفاق مع حزب الله، قد وصلت بالفعل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في دير الزور شرقي سوريا.

وكانت القافلة، التي تضم المئات من عناصر التنظيم وعائلاتهم، تعرضت لاستهداف من جانب طائرات التحالف الدولي.

وذكر المرصد أن القافلة تمكنت من المضي في طريقها بعد رفع التحالف الرقابة عن مرورها عقب توافق روسي – أمريكي.

في المقابل، أفرج التنظيم عن أسير من حزب الله كان موجودا لديه بعد أسره في معارك سابقة بين الجانبين.