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24 قتيلًا معظمهم من الفتية في حريق مدرسة دينية في ماليزيا

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مصراوي Masrawy

24 قتيلًا معظمهم من الفتية في حريق مدرسة دينية في ماليزيا

09:44 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

24 قتيلًا معظمهم من الفتية في حريق مدرسة دينية في ماليزيا

نوافذ دار الاتفاقية لتحفيظ القرآن في كوالالمبور بع

(أ ف ب):

أعلن مسؤولون ماليزيون، الخميس، مقتل 24 شخصا معظمهم من الطلاب المراهقين في حريق شب في مدرسة دينية في العاصمة كوالالمبور، في واحد من أسوأ الحرائق التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وكانت حصيلة أولى تحدثت عن مقتل 25 شخصًا لكن الشرطة أعادت النظر في الأرقام وأوضحت أن =24 شخصا هم 22 طالبا ومدرسين لقوا مصرعهم في الحريق.

واندلع الحريق في المدرسة الدينية الإسلامية "دار الاتفاقية لتحفيظ القرآن" التي تتألف من طبقتين وتقع في منطقة داتوك كيرامات بوسط عاصمة هذا البلد ذي الغالبية المسلمة والواقع في جنوب شرق آسيا.

وتوجهت فرق الإطفاء الى المكان على الفور وتمكنت من اخماد الحريق خلال ساعة.

وقال وزير أراضي الاتحاد الماليزي تنكو عدنان تنكو منصور، إن "الاطفال اليائسين كانوا يحاولون الافلات من السنة اللهب". وأضاف أن "شباك معدنية منعتهم من مغادرة المبنى الذي كان يحترق".

وصرح مدير شرطة كوالالمبور امار سينغ أن"الجثث محترقة بالكامل". واضاف "للاسف لم يكن هناك سوى مدخل واحد لذلك لم يكونوا قادرين على الهرب، وعثر على كل الجثث مكومة فوق بعضها البعض".

ونشرت وسائل الاعلام المحلية صورا تظهر فيها الأسرة محترقة ويغطيها الرماد.

وقال خير الدين دراهمان مدير إدارة اطفاء كوالالمبور لوكالة فرانس برس "اعتقد انها من أسوأ كوارث الحرائق في البلاد في السنوات العشرين الأخيرة".

وأضاف "نحقق حاليا في سبب الحريق".

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مصراوي Masrawy

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