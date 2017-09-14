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سقوط 3 قذائف هاون قرب فندق بوسط بغداد

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مصراوي Masrawy

سقوط 3 قذائف هاون قرب فندق بوسط بغداد

09:37 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

سقوط 3 قذائف هاون قرب فندق بوسط بغداد

بغداد (د ب أ)
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس بأن ثلاث قذائف هاون سقطت قرب فندق بمنطقة الكرادة وسط بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "ثلاث قذائف هاون سقطت بعد منتصف ليلة أمس، على كرفانات حماية قرب فندق بابل بمنطقة الكرادة وسط بغداد".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات أمنية طوقت منطقة الحادث، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لإطفاء النيران"، مشيرا إلى أن "سقوط القذائف أسفر عن أضرار مادية".

وشهدت بغداد، مساء أمس، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في منطقة زيونة.

وتشهد بغداد أمنية بين الحين والآخر تسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار.

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