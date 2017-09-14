تفحم 400 نخلة في حريق مزرعة بالواحات البحرية(صور)
تفحم 400 نخلة في حريق مزرعة بالواحات البحرية(صور)
09:49 ص الخميس 14 سبتمبر 2017
حريق مزرعة - أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
كشفت معاينة قوات الحماية المدنية بالجيزة، عن حصيلة خسائر الحريق الذي اندلع بمزرعة نخيل بمنطقة الواحات البحرية، أمس الأربعاء.
وتبين أن الحريق اندلع بمزرعة بمنطقة بئر الحمصة على مساحة 15 فدانا، مما أسفر عن احتراق 400 نخلة، دون وقوع إصابات.
وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، والعميد إبراهيم حافظ، مدير قطاع إطفاء أكتوبر، من السيطرة على الحريق عقب الدفع بـ 12 سيارات إطفاء
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