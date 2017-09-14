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حركة المرور.. ازدحام بكوبري عباس والسواح وأكتوبر وصلاح سالم

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. ازدحام بكوبري عباس والسواح وأكتوبر وصلاح سالم

09:44 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

حركة المرور.. ازدحام بكوبري عباس والسواح وأكتوبر وصلاح سالم

كتب- فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة، صباح اليوم الخميس، ظهور كثافات متوسطة للسيارات وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.

وظهرت كثافات مرورية بكوبري السواح بسبب إصلاح بلاعة صرف صحي، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للمتجه من شبرا الخيمة ومناطق القليوبية وصولا إلى ميدان السواح، وتم فتح حارة مرورية لحركة السيارات لحين انتهاء عمليات الإصلاح وسط تمركز رجال المرور بمحيط الأعمال لتصفية الكثافات.

وظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم في الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى المطار، وكذلك الأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع أكتوبر؛ بسبب زيادة الأحمال وحركة الأتوبيسات الخاصة بنقل الموظفين التابعين للأجهزة المتواجدة أعلى محور العروبة، ويفضل توجه سائقي السيارات إلى محور النصر اتجاه مطار القاهرة للإلحاق برحلات الطيران.

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر، بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر؛ وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش في الاتجاهين بمنطقة المعادي وصولًا إلى مناطق القاهرة والعكس وأمام ماسبيرو ووزارة الخارجية نتيجة دخول الموظفين التابعين للمبنيين وكذلك الأمر أمام القادم من المعادي من مطلع الملك الصالح وأثر النبي حتى بداية قصر العيني وأمام معهد الأورام بالكورنيش.

 

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