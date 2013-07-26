مدير أمن بورسعيد: فرقة للكشف عن المفرقعات لتأمين متظاهرى "تفويض الجيش"

أكد اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، أن هناك تنسيقا شاملا بين أجهزة الشرطة والقوات المسلحة، لاتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة، لتأمين المتظاهرين، الذين سيخرجون اليوم فى ميادين بورسعيد، تلبية لنداء الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، لتفويضه الكامل للتصدى للإرهاب.

وأشار جاد الحق، أنه تمت الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة لتمشيط ميدان "الشهداء"، للكشف عن المفرقعات، وفحص قاطنى الأبراج السكنية، ومسح شامل للأسطح ومداخل العمارات المحيطة بالميدان، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات فى أماكن التجمعات، وتواجد الخدمات المرورية وبعض العناصر الشرطية السرية، لمتابعة المترددين، وفحص أية حالات اشتباه.

وأضاف جاد الحق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك سيارات إطفاء وأخرى يدوية، تحت إشراف رجال الحماية المدنية، وقوات جاهزة للتحرك الفورى، من خلال كافة التخصصات الشرطية، للتدخل على ضوء أية أحداث أو معلومات.

وناشد مدير الأمن المواطنين، بضرورة سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية، فى حالة الاشتباه فى جسم غريب أو سيارات متروكة غير معلوم مالكيها لأهالى المنطقة، ويرجى الابتعاد عنها، وعدم العبث بها أو محاولة لمسها لحين وصول المختصين لفحصها.

ومن جهة أخرى، أكد جاد الحق، رفع حال الاستنفار الأمنى للخدمات الأمنية المعاونة لتأمين المجرى الملاحى، والأكمنة الشرطية على مداخل ومخارج المحافظة، بالإضافة إلى فحص السيارات المتوجهة لبورسعيد، واستمرار الحملات الأمنية المكثفة بالميادين لضبط الخارجين عن القانون.

وفى السياق ذاته، أكد جاد أن قوات الأمن قامت بقطع الطرق المؤدية لميدان الشهداء لمنع دخول كافة المركبات والدراجات البخارية وتخصيص أمكان لها بعد فحصها وفحص أصحابها، وكيفية التعامل مع المشتبه فيهم للحفاظ على المنظومة الأمنية لحماية المواطنين.