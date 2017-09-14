الجيش الفلبيني يحتاج لميزانية أكبر لقتال المسلحين المرتبطين بداعش

مانيلا (د ب أ)

صرح وزير الدفاع الفلبيني اليوم الخميس بأن الجيش سيحتاج لتعزيز ميزانيته قبل نهاية العام ، وذلك بعد قرابة أربعة شهور من قتال المسلحين الإسلاميين في جنوب البلاد.

وقال الوزير دلفين لورينزانا إن القوات المسلحة قد أنفقت بالفعل أكثر من 5ر3 مليار بيزو (70 مليون دولار) على القتال في مدينة ماراوي الواقعة على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا ، والذي بدأ في 23 أيار/مايو .

وأضاف في تعليقات للصحفيين بعد جلسة استماع لمجلس الشيوخ حول الميزانية أن الأمر سوف يتطلب تعزيز الميزانية لتفادي المخاطرة بالعمليات الأمنية.

وقال الوزير :"سوف نحتاج لمطالبة الحكومة بسد النقص في (الميزانية) حتى لا تتأثر عمليات الجيش بشكل سلبي نتيجة لاستهلاك التمويل في مدينة ماراوي".

وأوضح لورينزانا أن الأموال قد أنفقت في معظمها على الذخيرة والقنابل والوقود المستخدم في العملية العسكرية ، وأيضا على الأغذية والأدوية ومستلزمات القوات وأسرهم.

وقال :"لا يزال هناك بعض الأموال المتبقية ، ولكن مع اقترابنا من نهاية العام ، سوف نعاني من عجز ، ومن ثم فإننا نحتاج لمطالبة الحكومة بسد النقص عوضا عما أنفقناه".

وقتل أكثر من 900 شخص في القتال في مدينة ماراوي ، والذي بدأ عندما حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش .

كما نزح أكثر من نصف مليون شخص جراء القتال الذي حول مدينة ماراوي إلى أطلال.