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وزير النفط الإيراني: مستعدون لأي إجراء يساعد في استقرار سوق النفط

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مصراوي Masrawy

وزير النفط الإيراني: مستعدون لأي إجراء يساعد في استقرار سوق النفط

09:32 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

وزير النفط الإيراني: مستعدون لأي إجراء يساعد في استقرار سوق النفط

طهران (د ب أ)
أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أن طهران ستتخذ أي خطوات ضرورية لضمان استقرار سوق النفط.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الخميس عن زنكنة القول، أمس بعد اجتماع مع نظيره الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو في طهران، :"نحن مستعدون لأي إجراء من شأنه أن يساعد في استقرار سوق النفط".

وأشار إلى أن التزام أعضاء منظمة أوبك باتفاق خفض انتاج النفط بلغ حوالي 98% في الأشهر الثمانية الماضية، وسيتحسن في المستقبل.

يأتي هذا وسط تقارير ترجح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى ما بعد آذار/مارس من العام القادم.

وكانت دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و11 دولة نفطية من خارج المنظمة، على رأسها ، قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاجها بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بهدف دعم النفط في السوق العالمية. وتم تمديد الاتفاق لاحقا حتى مارس من العام المقبل.

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