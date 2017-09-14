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الأزمة السورية: الجولة السادسة من مفاوضات آستانة تنطلق اليوم

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مصراوي Masrawy

الأزمة السورية: الجولة السادسة من مفاوضات آستانة تنطلق اليوم

09:26 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

الأزمة السورية: الجولة السادسة من مفاوضات آستانة تنطلق اليوم

القاهرة (د ب أ)
تنطلق اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية آستانة الجولة السادسة من المحادثات المتعلقة بالأزمة السورية.

ووفقا لوكالة أنباء "كازينفورم" فإنه من المتوقع أن يجري خلال هذه الجولة بحث عدد من الترتيبات التي تنظم عمل القوات المراقبة لمناطق خفض التصعيد، والمضي في مساعي ضم إدلب لمناطق خفض التصعيد.

ومن المقرر أن تستمر الجولة حتى يوم غد.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن جميع الوفود المشاركة في هذه الجولة قد وصلوا بالفعل، وأن من بينهم ممثلين عن المعارضة المسلحة والمبعوث الأممي الخاص بسورية ستافان دي ميستورا.

وكانت آستانة قد شهدت أمس مشاورات على مستوى الخبراء لمجموعة العمل الدولية بسورية.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الخامسة من مفاوضات أستانة التي عقدت في يوليو الماضي انتهت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر في سورية.

وتجري المفاوضات برعاية وتركيا وإيران، وبوجود ممثلين عن عدد من الدول من بينها الأردن والولايات المتحدة.

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