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الحشد الشعبي يعلن إحباط هجوم واسع لـ"داعش" على الحدود مع سورية

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مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي يعلن إحباط هجوم واسع لـ"داعش" على الحدود مع سورية

09:24 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

بغداد- (د ب أ):
أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية أنها أحبطت هجوما واسعا لتنظيم "داعش" على الحدود السورية العراقية.

ووفقا لما ذكرته مديرية الإعلام التابعة للحشد الليلة الماضية، فقد استمر الهجوم لساعتين.

وأوضحت أن قوات اللواء الأول الحشد الشعبي أحبطت هجوما واسعا على الحدود العراقية السورية، امتد من منطقة المثلث الذي يربط الحدود مع قضاء الحمدانية، بمحافظة نينوى، باتجاه صحراء الرمادي.

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن حرق عجلتين وقتل من فيهما".

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