استمرار البحث عن البحارة المفقودين بالقرب من سنغافورة

سنغافورة- (د ب أ):

استمرت عمليات البحث والإنقاذ عن ثلاثة أشخاص مفقودين اليوم، الخميس، وذلك بعد وقوع حادث في المياه الإقليمية السنغافورية أمس الأربعاء أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت هيئة الشؤون البحرية والموانئ إن الغواصين تمكنوا من انتشال جثتين مساء أمس، الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن بيان للسفارة الصينية أن الجثتين تعودان لماليزي وصيني.

وأضافت الهيئة أنه تم إبلاغ مركز تنسيق عمليات الإنقاذ الإندونيسي للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ من خلال السماح بتمديد نطاق العملية إلى المياه الإندونيسية.

وكانت ناقلة مسجلة في إندونيسيا، يطلق عليها كارتيكا سيجارا، اصطدمت بجرافة مسجلة في جمهورية الدومينكان، يطلق عليها جيه بي بي ديرونج 19 ، على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب غرب جزر سيسترز، في مضيق سنغافورة، الساعة الثانية عشر وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء.

وكان على متن الجرافة 12 شخصا، 11 صينيا وماليزي، وقت وقوع الحادث.

وتمكنت قوات خفر السواحل السنغافورية من إنقاذ سبعة أشخاص، وإرسالهم للمستشفى لتلقى العلاج. وقد خرج ستة منهم من المستشفى.

ولم يصب أي من الـ26 شخصا الذين كانوا على متن الناقلة .