أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

استمرار البحث عن البحارة المفقودين بالقرب من سنغافورة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استمرار البحث عن البحارة المفقودين بالقرب من سنغافورة

09:12 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

استمرار البحث عن البحارة المفقودين بالقرب من سنغافورة

صورة ارشيفية

سنغافورة- (د ب أ): 

استمرت عمليات البحث والإنقاذ عن ثلاثة أشخاص مفقودين اليوم، الخميس، وذلك بعد وقوع حادث في المياه الإقليمية السنغافورية أمس الأربعاء أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت هيئة الشؤون البحرية والموانئ إن الغواصين تمكنوا من انتشال جثتين مساء أمس، الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن بيان للسفارة الصينية أن الجثتين تعودان لماليزي وصيني.

وأضافت الهيئة أنه تم إبلاغ مركز تنسيق عمليات الإنقاذ الإندونيسي للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ من خلال السماح بتمديد نطاق العملية إلى المياه الإندونيسية.

وكانت ناقلة مسجلة في إندونيسيا، يطلق عليها كارتيكا سيجارا، اصطدمت بجرافة مسجلة في جمهورية الدومينكان، يطلق عليها جيه بي بي ديرونج 19 ، على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب غرب جزر سيسترز، في مضيق سنغافورة، الساعة الثانية عشر وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء. 

وكان على متن الجرافة 12 شخصا، 11 صينيا وماليزي، وقت وقوع الحادث.

وتمكنت قوات خفر السواحل السنغافورية من إنقاذ سبعة أشخاص، وإرسالهم للمستشفى لتلقى العلاج. وقد خرج ستة منهم من المستشفى.

ولم يصب أي من الـ26 شخصا الذين كانوا على متن الناقلة .

 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أول امرأة من الأقلية المسلمة رئيسة في سنغافورة

    أخبار

  • إندونيسيا تحظر مسيرة مناهضة لميانمار بالقرب من معبد بوذي قديم

    أخبار

  • حبس قاضي إندونيسي بارز 8 أعوام لاتهامه بالفساد

    أخبار

  • رئيسة وزراء تايلاند تسافر إلى سنغافورة هربا من المحاكمة

    أخبار

إعلان

5401a32f4c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ