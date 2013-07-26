رئيس البرلمان الليبى يعتذر للإمارات ويطالب بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية

تقدم رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام نورى أبو سهمين باعتذار إلى الإمارات لوقوع اعتداء إرهابى من قبل مسلحين ليبيين مجهولين أمس على منزل سفيرها بطرابلس.

وطالب أبو سهمين وفقا لما نقلته قناة ليبيا الوطنية، اليوم الجمعة، بتشديد الحراسات على مقر السفارة الإماراتية وغيرها بطرابلس وتوفير الحماية اللازمة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، مثمنا دور الإمارات وموقفها الداعم والمساند للشعب الليبى خلال ثورة 17 فبراير الليبية، مشيدا وأشاد بالمساعدات الإنسانية التى قدمت لليبيا خلال حرب التحرير.

وقام بزيارة تفقدية إلى مقر منزل السفير المجاور لسفارة الإمارات بطرابلس، الذى تعرض للاعتداء بصواريخ "أر بى جيه" ولم يسفر عن خسائر بشرية.