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فيتنام تستعد لمواجهة أقوى عاصفة منذ أعوام

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مصراوي Masrawy

فيتنام تستعد لمواجهة أقوى عاصفة منذ أعوام

09:07 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

فيتنام تستعد لمواجهة أقوى عاصفة منذ أعوام

اعصار- صورة ارشيفية

هانوي- (د ب أ):

قالت السلطات اليوم، الخميس، إن فيتنام تستعد لمواجهة إعصار دوكوسوري، الذي ربما سوف يكون الأكثر تدميرا الذي يضرب البلاد منذ أعوام.

وبحسب تقرير هيئة الارصاد الفيتنامية الذي صدر الساعة السابعة صباحا بالتوقيت، فإنه من المتوقع أن تصل عاصفة بحر الصين الجنوبي إلى الأقاليم الساحلية بشمال وسط البلاد من نجي أن إلى قوانج تري في وقت لاحق من غد الجمعة أو صباح بعد غد السبت، تصاحبها رياح تسير بسرعة 135 كيلومترا في الساعة.

وسوف تستكمل العاصفة طريقها إلى لأوس، قبل أن تنخفض قوتها لتصل إلى عاصفة استوائية تسير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة.

وكان رئيس الوزراء نجوين شوان فوك قد أصدر أوامره أمس الأربعاء لجميع الوكالات المعنية بالتأهب قبل وصول العاصفة.

ويشار إلى أن دوكسوري سوف تكون ثالث عاصفة استوائية تضرب فيتنام هذا العام.

ويذكر أن العواصف الاستوائية والفيضانات أودت بحياة 264 شخصا في فيتنام العام الماضي، وسببت خسائر تقدر بـ 1.75 مليار دولار، أي نحو خمسة أضعاف الخسائر التي تم تسجيلها عام 2015.

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