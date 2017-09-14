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السيسي يلقي كلمة أمام مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ

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السيسي يلقي كلمة أمام مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ السيسي يلقي كلمة أمام مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ

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يحضر اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة مؤتمر الشمول المالى المنعقد بشرم الشيخ، والذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجارى، ويلقي الرئيس كلمة أمام أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم.

وتحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى" يناقش المؤتمر- الذى يعقد لأول مرة فى دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع فى الخبرات والثقافات للدول الأعضاء فى التحالف، وكيف يؤدى هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات‎.

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بدأت أمس الأربعاء، فعاليات المؤتمر، بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم عددا من الوزراء المعنيين بالشمول المالى.

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