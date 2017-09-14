أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأرصاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

Google+ Print
الأرصاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأرصاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الجنوب، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 23 30

بلطيم 22 29

مطروح 21 29

السلوم 21 29

سيوة 24 35

بورسعيد 27 30

دمياط 24 29

العريش 20 31

رفح 24 30

الإسماعيلية 21 34

السويس 21 34

شاهد أيضا

كاترين 22 31

الطور 27 31

شرم الشيخ 31 37

الغردقة 30 36

مرسى علم 29 37

الفيوم 24 35

بنى سويف 24 35

المنيا 24 35

أسيوط 24 35

سوهاج 27 37

قنا 27 40

الأقصر 27 42

أسوان 33 43

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 30 40

شلاتين 28 42

حلايب 30 39

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة