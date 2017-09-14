محمد صلاح: كنت أتمنى تدريب الزمالك موسم واحد.. وحزنت لرحيل شيكابالا

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أكد محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك، أنه كان يتمنى البقاء في منصبه كمديرًا فنيًا للفريق الأبيض لمدة موسم، مشيرًا إلى أن الاستقرار سيصب في مصلحة الفريق.

وأضاف «صلاح»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»، أنه حزين على رحيل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، خاصة أنه قدم أداءًا جيدًا في الموسم الأخير، ولم يفتعل مشكلة واحدة حتى في خروجه من القائمة.

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وعن الثنائي العائد للقلعة البيضاء، حازم إمام، وخالد قمر، أوضح «صلاح» أنها خطوة جيدة، لكن الأخير يجب أن يشارك كرأس حربة، لأن هذا هو مركزه في الأساس.