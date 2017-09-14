الفاصوليا الخضراء النيئة تسبب التسمم لطفلك.. والسبب
الفاصوليا الخضراء النيئة تسبب التسمم لطفلك.. والسبب
07:56 ص الخميس 14 سبتمبر 2017
الفاصوليا الخضراء النيئة تسبب التسمم لطفلك.. والس
(د ب أ)
حذر مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية من أن الفاصولياء الخضراء النيئة تشكل خطراً على صحة الطفل، حيث إنها تحتوي على مركب سام يُعرف باسم "فاسين".
ويتسبب هذه المركب في إصابة الطفل بالتسمم في حال تناول 5 إلى 6 أعواد من الفاصولياء النيئة، وذلك بسبب قلة وزن جسم الأطفال.
وتتمثل أعراض التسمم في شعور الطفل بالصداع والغثيان والتقيؤ والإسهال. وفي حال تناول كمية أكبر من ذلك، فقد يصل الأمر إلى حد وفاة الطفل.
ولتجنب هذا الخطر، ينبغي سلق الفاصولياء الخضراء لمدة لا تقل عن 10 دقائق، فبذلك يتم تدمير مركب الفاسين السام إلى حد بعيد. أما الفاصولياء الخضراء المطهوة فلا تشكل خطراً على الأطفال أو البالغين.
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