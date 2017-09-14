الأرصاد الجوية اليابانية: زلزال بقوة 6ر4 يضرب شرق البلاد
الأرصاد الجوية اليابانية: زلزال بقوة 6ر4 يضرب شرق البلاد
07:38 ص الخميس 14 سبتمبر 2017
طوكيو - (أ ش أ):
قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا قدرت شدته عند 4.6 درجة مبدئيا هز شرق البلاد صباح اليوم الخميس.
وأضافت وكالة الأرصاد، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية أن مركز الزلزال الذي وقع اليوم كان في منطقة سايتاما إلى الشمال من طوكيو ، وأنه كان علي عمق 50 كيلومترا.
ولم يصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.
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