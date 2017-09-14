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مقتل 15 شخصا على الأقل في انقلاب قارب شمالي الهند

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مصراوي Masrawy

مقتل 15 شخصا على الأقل في انقلاب قارب شمالي الهند

07:26 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

مقتل 15 شخصا على الأقل في انقلاب قارب شمالي الهند

نيودلهي - (د ب أ):

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم إثر انقلاب قارب كان يقل 60 شخصا في ولاية أوتار براديش شمالي الهند صباح اليوم الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن القارب انقلب في نهر يمونا في أوتار براديش.

وبدأت عمليات إنقاذ على الفور للضحايا، بينما انتشلت فرق الإنقاذ 15 جثة على الأقل حتى الساعة 0500 بتوقيت جرينتش.

وقالت السلطات المحلية إن نحو 24 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

ولم يتسن على الفور معرفة سبب وقوع الحادث.

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