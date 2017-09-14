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البيت الأبيض: ترامب لم يبحث استبعاد الجدار الحدودي المقترح مع أعضاء ديمقراطيين

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مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: لم يبحث استبعاد الجدار الحدودي المقترح مع أعضاء ديمقراطيين

07:24 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

البيت الأبيض: ترامب لم يبحث استبعاد الجدار الحدودي المقترح مع أعضاء ديمقراطيين

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الأربعاء أنه خلال محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الزعماء الديمقراطيين البارزين بشأن حماية برنامج للمهاجرين الشباب لم يتم الاتفاق على استبعاد الجدار الحدودي المقترح مع المكسيك.

وركز الاجتماع على برنامج العمل المؤجل للطفولة الوافدة (داكا) الذي يحمي شباب المهاجرين الذين وصلوا البلاد بشكل غير شرعي وهم أطفال، من الترحيل، وفقا لما ذكره القادة الديمقراطيون.

وقالت ساندرز على تويتر: "بينما نوقش كل من داكا وأمن الحدود، لم يتم الاتفاق على استبعاد الجدار".

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مصراوي Masrawy

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