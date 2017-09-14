الإبراشي لـ«سهير رمزي»: «نص شعرك طالع.. ما هو يا تتحجبي يا بلاش» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الفنانة سهير رمزي، مساء الأربعاء، إنها اعتزلت الفن وتقربت إلى الله عز وجل، بارتداء الحجاب، وليس من حق أحد أن يحاسبها على أفعالها ولا هيئة حجابها التي ارتضته.

وأضافت سهير، خلال حوارها لبرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «يعني أغطي الحتة اللي باينة من شعري اللي مضايقة الناس كلها دي، وألبس جينز من تحت وأعمل ميك آب كامل.. هو ده الحجاب؟ يعني أبين كل مفاتن جسمي وألبس طرحة وأقول أنا كده محجبة؟ ده التناقض الحقيقي».

وعلق مقدم البرنامج، الإعلامي وائل الإبراشي، على حديث الفنانة المعتزلة، قائلًا: «يعني اللي أنتي لبساه ده حجاب ولا مش حجاب؟ نص الشعر طالع.. ما هو يا تتحجبي يا ما تتحبيش».

شاهد أيضا

وردت سهير: «أنا عمري ما قولت إني محجبة، أنا قولت إني ست محتشمة، أنا كنت بلبس عريان ومايوهات وقصير، ومبقتش بعمل كل ده، وقولت هحتشم وهلبس زي لا هو عريان ولا قصير، واللي أنا لبساه على راسي ده غطاء رأس وليس حجاب».

وتابعت: «أنا محتشمة بالشكل اللي أنا أرتضيه، أنا مش مقسومة نصين، أنا مرتاحة نفسيًا كده، أنا بلبس اللي يليق عليّا وفي نفس الوقت محتشم، كوني أحط الطرحة بشكل معين، فده عشان أنا لابسة غطاء رأس مش حجاب، وأنزلوا الشارع شوفوا البنات عاملة إيه في نفسها وجسمها باين إزاي، وفي نفس الوقت لابسة حجاب.. ده مش حجاب».