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دونالد ترامب يزور فلوريدا الخميس ووفاة ثمانية مسنين نتيجة الإعصار

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مصراوي Masrawy

دونالد يزور فلوريدا الخميس ووفاة ثمانية مسنين نتيجة الإعصار

07:12 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

دونالد ترامب يزور فلوريدا الخميس ووفاة ثمانية مسنين نتيجة الإعصار

قائد شرطة هوليود توماس سانشيز يتحدث الى الصحافيين

واشنطن - (أ ف ب):

يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس فلوريدا لتفقد ضحايا الاعصار إيرما الذي أدى الى مصرع ثمانية اشخاص جدد في دار للمسنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أجهزة التكييف في المبنى.

وسيزور ترامب محيط مدينتي نيبلز وفورت مايرز الواقعتين على الساحل الغربي لشبه الجزيرة المنطقة الأكثر تضررا بالعاصفة التي أودت بحياة نحو عشرين شخصا في فلوريدا.

وتوفي ثمانية مسنين في دار في فلوريدا بسبب توقف أجهزة التكييف في مبناهم بعد ثلاثة أيام على مرور الإعصار الذي سبب أضرارا جسيمة وحرم ملايين السكان من الكهرباء.

وقد يكون المسنون الثمانية في المبنى الواقع في شمال ميامي بمدينة هوليوود وتتراوح أعمارهم بين سبعين و99 عاما آخر ضحايا الإعصار الذين سيبلغ عددهم بذلك عشرين قتيلا. وأسفر الإعصار عن سقوط أربعين قتيلا آخرين في الكاريبي.

وقال قائد الشرطة المحلية في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" إن وفاتهم تفسر بانقطاع التيار الكهربائي وتوقف أجهزة التكييف.

ونقل نزلاء دار المسنين الـ115 الآخرين الذين يعانون من جفاف أو من مشاكل تنفسية إلى أقرب مستشفى.

وقال حاكم فلوريدا ريك سكوت إنه "وضع لا يمكن تصوره"، وأمر بفتح تحقيق للدولة لمعرفة "كيف وقعت هذه المأساة".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن منذ الأحد انه سيزور الولاية المنكوبة كما فعل في تكساس التي تواجه منذ نهاية أغسطس فيضانات غير مسبوقة نجمت عن الإعصار هارفي، ليكون قريبا من الضحايا.

هذا المحتوى من

AFP

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