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عدلي القيعي: مبادئ الأهلي الراسخة أكثر ما يغضب أعداء النادي

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عدلي القيعي: مبادئ الأهلي الراسخة أكثر ما يغضب أعداء النادي عدلي القيعي: مبادئ الأهلي الراسخة أكثر ما يغضب أعداء النادي

التحرير

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أكد المهندس عدلي القيعي المدير العام الأيق للأهلي، أن حب النادي يجمع أبنائه، مشددا على أن القلعة الحمراء مدرسة إدارية يجب الحفاظ عليها.

وتحدث «القيعي» عن انتخابات رئاسة الأهلي القادمة، عبر مكالمة هاتفية ببرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد"، قائلا: "رشحت طاهر لدخول قائمة صالح سليم في التسعينات". 

وواصل: "كنت أخشى تطبيق اللائحة الاسترشادية على الأهلي وقد كان، وتم تطبيقها في نهاية الامر"، مضيفًا أن "موقف الإدارة الحالية في اللائحة الاسترشادية، يعد نجاحا جديدا للوجوه التي اخترقت الأهلي إعلاميا".

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وعن المعركة الانتخابية القادمة، قال القيعي: "كل التوفيق لطاهر والخطيب، والجمعية هي التي ستختار الأصلح لتولي رئاسة القلعة الحمراء".

وأشار: "معظم إنشاءات فرع مدينة نصر تمت وأنا مدير عام للأهلي"، مؤكدا أن "هذا النادي صاحب فضل على جميع أولاده".

واختتم المدير العام الأسبق للقلعة الحمراء، تصريحاته مؤكدا: "مبادئ الأهلي الراسخة أكثر ما يغضب أعداء النادي".

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التحرير

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